Чемпионат Италии. Плей-офф. «Милан» в гостях у «Динамо Сассари»

В четверг, 1 июня в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Италии « » в гостях постарается закрыть серию с « ».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Третий матч

« » ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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