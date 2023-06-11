Мишко Разнатович: «Европейский баскетбол развивается не в лучшую сторону. Евролига становится лигой без звезд»

Известный агент Мишко Разнатович считает, что европейский баскетбол развивается не в том направлении.

«Европейский баскетбол развивается не в лучшую сторону. Молодые игроки не получают шанса играть, и они рано уезжают в НБА. Затем, с появлением третьего двустороннего контракта в НБА, все меньше и меньше игроков приезжают в Европу.

становится лигой без звезд. В этом году она была правда захватывающей, но не потому, что там отличные игроки, а просто потому, что хорошие команды вылетели, «середняки» остались, и тогда возникла как бы большая конкуренция.

Я действительно беспокоюсь за европейский баскетбол. За НБА я вообще не волнуюсь. Там все идет в правильном направлении», – сказал Разнатович в эфире подкаста EXTRA SMOKE.

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