Известный агент Мишко Разнатович рассказал о том, как узнал о будущем 2-кратном MVP НБА Николе Йокиче и пришел к решению о необходимости заключения с ним соглашения.

«В то время Йокичу было 17, он играл в сербской лиге для ребят не старше 18 лет. И вот меня привлекла выдержка из газеты – у Йокича было 29 очков и 26 подборов, если я не ошибаюсь.

Я сказал «Вау». Но не более того. В тот момент не особо об этом думал. Потом все же позвонил своему скауту, чтобы спросить о Йокиче. И тишина в ответ. Он его не знал. Это был сюрприз года, учитывая, что он знает всех молодых игроков, начиная с десяти лет.

Я поручил ему выяснить, связаны ли эти цифры с габаритами Николы, или же это мастерство и разносторонний талант. Скаут перезвонил через несколько минут, подтвердив, что, по его информации, Йокич не просто сильнее физически или старше соперников, но он и правда хорош.

«Очень разносторонний. Немного полноват. Талантливый».

Я такой человек, который верит в систему, в расчет, в анализ. И не знаю почему, но я сказал скауту: «Хочу подписать этого парня». Это первый и единственный игрок за 27 лет моей агентской работы, которого мы подписали просто так, когда никто из нас его не видел собственными глазами», – сказал Мишко Разнатович.

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