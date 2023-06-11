Фанаты «Ховентуда» кричали «Убийца» в адрес Гершона Ябуселе. Лига ACB начала расследование

Теги Ховентуд Реал чемпионат Испании Гершон Ябуселе Баскетбол

Вчера «Реал» добился гостевой победы над «Ховентудом» в рамках третьего матча полуфинальной серии плей-офф чемпионата Испании.

Болельщики «Ховентуда» «всячески оскорбляли» центрового «Реала» Гершона Ябуселе, выкрикивая «Убийца, убийца».

Лига ACB начала расследование.

«ACB выражает глубокое сожаление по поводу скандирований, звучавших во время матча «Ховентуд» – «Реал», когда часть трибун оскорбительно высказывалась в адрес Гершона Ябуселе.

Судьи зафиксировали этот инцидент в официальном протоколе матча, начав стандартный процесс в Комитете по проведению соревнований федерации баскетбола Испании. Кроме того, ACB представит подробный отчет в Комиссию по борьбе с насилием», – говорится в заявлении Лиги.

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