Фанаты «Ховентуда» кричали «Убийца» в адрес Гершона Ябуселе. Лига ACB начала расследование
Вчера «Реал» добился гостевой победы над «Ховентудом» в рамках третьего матча полуфинальной серии плей-офф чемпионата Испании.
Болельщики «Ховентуда» «всячески оскорбляли» центрового «Реала» Гершона Ябуселе, выкрикивая «Убийца, убийца».
Лига ACB начала расследование.
«ACB выражает глубокое сожаление по поводу скандирований, звучавших во время матча «Ховентуд» – «Реал», когда часть трибун оскорбительно высказывалась в адрес Гершона Ябуселе.
Судьи зафиксировали этот инцидент в официальном протоколе матча, начав стандартный процесс в Комитете по проведению соревнований федерации баскетбола Испании. Кроме того, ACB представит подробный отчет в Комиссию по борьбе с насилием», – говорится в заявлении Лиги.
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