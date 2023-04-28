Четыре игрока отстранены за участие в массовой драке во время матча «Реал» – «Партизан»

приняла решение отстранить четырех игроков после массовой драки на матче плей-офф « » – « » (0-2).

Форвард « » дисквалифицирован на пять матчей. Защитник «Партизана» получил разрыв сухожилия после потасовки.

Защитник « » отстранен на две игры.

Центровой сербской команды пропустит предстоящий третий матч серии.

Форвард мадридцев также не поможет своей команде в следующей встрече.

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