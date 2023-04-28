Четыре игрока отстранены за участие в массовой драке во время матча «Реал» – «Партизан»
Евролига приняла решение отстранить четырех игроков после массовой драки на матче плей-офф «Реал» – «Партизан» (0-2).
Форвард «Реала» Гершон Ябуселе дисквалифицирован на пять матчей. Защитник «Партизана» Данте Экзам получил разрыв сухожилия после потасовки.
Защитник «Партизана» Кевин Пантер отстранен на две игры.
Центровой сербской команды Матиас Лессор пропустит предстоящий третий матч серии.
Форвард мадридцев Габриэль Дек также не поможет своей команде в следующей встрече.
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