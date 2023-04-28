Четыре игрока отстранены за участие в массовой драке во время матча «Реал» – «Партизан»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Данте Экзам Гершон Ябуселе Габриэль Дек Матиас Лессор Кевин Пантер Баскетбол

Евролига приняла решение отстранить четырех игроков после массовой драки на матче плей-офф «Реал» – «Партизан» (0-2).

Форвард «Реала» Гершон Ябуселе дисквалифицирован на пять матчей. Защитник «Партизана» Данте Экзам получил разрыв сухожилия после потасовки.

Защитник «Партизана» Кевин Пантер отстранен на две игры.

Центровой сербской команды Матиас Лессор пропустит предстоящий третий матч серии.

Форвард мадридцев Габриэль Дек также не поможет своей команде в следующей встрече.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexeySemkin
а Серхио Юля не тронули
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
somebody
Очень несправедливое решение. По сути, Реал наказали не строже, а с учетом травмы Экзама, потерь у Партизана больше.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эфес Фридомович
Слишком мягко как то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pine Apple
Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. (А. С. Пушкин, Капитанская дочка). Реал своего добился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reneremy13@icloud.com
Это что можно просто травмировать умышленно игрока , и отстранится на такой смешной срок ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заблудившийся
Серёжа Юлькин вообще не причём, а партизаны лишились Экзама, Лессора и Пантера и это к тому, что две игры "свистуны" в рыжих майках - закрывали глаза на все испанские выкрутасы :)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Эфес Фридомович
Слишком мягко как то
Вполне нормально, там по сути кроме броска Ябуселе и не было ничего, так, толкотня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий