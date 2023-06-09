Дэмиан Лиллард выложил свое фото с жестом «Dame Time» после слухов о решении «Портленда» продолжить борьбу за чемпионство

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард выставил загадочный пост в соцсети.

Часом ранее появилась информация, что «Блэйзерс» готовы продолжать строить команду вокруг защитника и активно ищут возможности для усиления.

Лиллард на своей странице в соцсети выложил свою фото с жестом «Dame Time», приложив эмодзи бесконечности.

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2 комментария

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Abdulla
Лиллард - лучший в НБА виртуальный привлекатель звёзд и виртуальный разрыватель финалов!
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scorp19
Какое чемпионство, самому не смешно ?
На западе ПТБ ловить нечего, только уход в глубокую перестройку может принести плоды через пару сезонов. Но там уже возможно Вембаньяма разрывать запад начнет
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