Дэмиан Лиллард выложил свое фото с жестом «Dame Time» после слухов о решении «Портленда» продолжить борьбу за чемпионство
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард выставил загадочный пост в соцсети.
Часом ранее появилась информация, что «Блэйзерс» готовы продолжать строить команду вокруг защитника и активно ищут возможности для усиления.
Лиллард на своей странице в соцсети выложил свою фото с жестом «Dame Time», приложив эмодзи бесконечности.
Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии
Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!
«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями
На западе ПТБ ловить нечего, только уход в глубокую перестройку может принести плоды через пару сезонов. Но там уже возможно Вембаньяма разрывать запад начнет