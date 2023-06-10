Димитрис Итудис: «У «Фенербахче» очень хорошая командная химия и сильный состав игроков»

Главный тренер « » попросил прощения у болельщиков за поражение от « » в полуфинальной серии чемпионата Турции (1-3) и отметил, что у команды очень хорошая командная химия и сильный состав.

«В этой серии встретились два гранда. Оба являются ценными клубами Евролиги с историей. В этом сезоне мы проиграли на последней минуте несколько очень важных матчей. У нас было много травм, но мы всегда преодолевали их. Мы боролись.

Иногда нужно что-то потерять, чтобы понять, насколько это ценно. Я прошу прощения у наших болельщиков за то, что мы не попали в финал. Могу сказать, что сейчас у нас очень хорошая командная химия и сильный состав игроков. Хотел бы поблагодарить все руководство клуба за тяжелую работу», – сказал Итудис.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека