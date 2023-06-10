Чемпионат Литвы. Финал. «Жальгирис» победил «Ритас» в 5-м матче и стал 24-кратным чемпионом Литвы
«Жальгирис» обыграл «Ритас» в решающем пятом матче финальной серии (97:87, 3-2) и завоевал 24-й титул чемпиона Литвы.
Чемпионат Литвы
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Пятый матч
Жальгирис – Ритас – 97:87 (23:24, 23:21, 24:24, 27:18)
ЖАЛЬГИРИС: Тэйлор (32), Буткевичюс (16).
РИТАС: Макколлум (20), Фостер (17).
10 июня. 17.20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека
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