Чемпионат Литвы. Финал. «Жальгирис» победил «Ритас» в 5-м матче и стал 24-кратным чемпионом Литвы

Теги Жальгирис результаты Ритас чемпионат Литвы Баскетбол

«Жальгирис» обыграл «Ритас» в решающем пятом матче финальной серии (97:87, 3-2) и завоевал 24-й титул чемпиона Литвы.

Чемпионат Литвы

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Пятый матч

Жальгирис – Ритас – 97:87  (23:24, 23:21, 24:24, 27:18) 

ЖАЛЬГИРИС: Тэйлор (32), Буткевичюс (16).

РИТАС: Макколлум (20), Фостер (17).

10 июня. 17.20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

 Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека 

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