Инсайдер Джейк Фишер: «15 миллионов долларов в год для Хатимуры кажутся минимальной суммой»

Форвард «Лейкерс» этим летом становится cвободным агентом.

Ожидается, что баскетболист получит контракт с зарплатой не менее 15 млн в год.

«По словам источников, во время переговоров с «Уизардс» о продлении контракта « » начал с предложения Хатимуре около 12 миллионов долларов за сезон, что в итоге перешло в диапазон 13-14 миллионов.

Между тем, баскетболист предпочитал что-то ближе к 60 млн на 4 года. К концу регулярного чемпионата он, похоже, был готов к этой цифре. « » не отдадут просто так три выбора второго раунда за Хатимуру в дедлайн без приблизительного понимания его зарплатных пожеланий.

После удачного плей-офф 15 миллионов долларов в год для Хатимуры кажутся минимальной суммой», – пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

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