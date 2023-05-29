Инсайдер Джейк Фишер: «15 миллионов долларов в год для Хатимуры кажутся минимальной суммой»
Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура этим летом становится cвободным агентом.
Ожидается, что баскетболист получит контракт с зарплатой не менее 15 млн в год.
«По словам источников, во время переговоров с «Уизардс» о продлении контракта «Вашингтон» начал с предложения Хатимуре около 12 миллионов долларов за сезон, что в итоге перешло в диапазон 13-14 миллионов.
Между тем, баскетболист предпочитал что-то ближе к 60 млн на 4 года. К концу регулярного чемпионата он, похоже, был готов к этой цифре. «Лейкерс» не отдадут просто так три выбора второго раунда за Хатимуру в дедлайн без приблизительного понимания его зарплатных пожеланий.
После удачного плей-офф 15 миллионов долларов в год для Хатимуры кажутся минимальной суммой», – пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
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