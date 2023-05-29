Инсайдер Джейк Фишер: «15 миллионов долларов в год для Хатимуры кажутся минимальной суммой»

Теги Лейкерс НБА Вашингтон Руи Хатимура Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура этим летом становится cвободным агентом.

Ожидается, что баскетболист получит контракт с зарплатой не менее 15 млн в год.

«По словам источников, во время переговоров с «Уизардс» о продлении контракта «Вашингтон» начал с предложения Хатимуре около 12 миллионов долларов за сезон, что в итоге перешло в диапазон 13-14 миллионов.

Между тем, баскетболист предпочитал что-то ближе к 60 млн на 4 года. К концу регулярного чемпионата он, похоже, был готов к этой цифре. «Лейкерс» не отдадут просто так три выбора второго раунда за Хатимуру в дедлайн без приблизительного понимания его зарплатных пожеланий.

После удачного плей-офф 15 миллионов долларов в год для Хатимуры кажутся минимальной суммой», – пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

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3 комментария

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BananaMama
В ЛАЛ на рекламе доберет, плюс он еще и японец, что автоматически обеспечивает более-менее успешному спортсмену хорошие заработки на крупном и богатом азиатском рынке
Надо брать 15, а не искать от добра добра
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Forza
Ответ Mr.BadGuy
12.2 очка за игру, 3.6 подбора, и близкие к нулю остальные опказатели в По, это теперь стоит больше 15 млн в год? Кузме и КСП выписали 13 и 14 млн за чемпионский ПО. Есть на свете хоть один человек, который считает Хачимуру полезнее КСП? А Кузма в Вашике его просто уничтожил.
КСП старше Хакимуры намного.
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