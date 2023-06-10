Джамал Мюррэй: «Победили благодаря стараниям всей команды. Даже не могу назвать кого-то конкретного»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй поделился впечатлениями от четвертого матча финала НБА с «Майами» (108:95, 3-1), после которого клуб из Колорадо находится в шаге от первого чемпионского титула.

«Сегодня победили благодаря стараниям всей команды. Даже не могу назвать кого-то конкретного. Все старались, все были в игре.

Что нужно сделать, чтобы закрыть серию? Сохранять спокойствие, равновесие. Сохранять концентрацию. Когда одержим решающую победу, сможем расслабиться», – заявил Мюррэй.

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1 комментарий

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Vagant
Джамал стал третьим игроком лиги, который ф финальном матче набрал 12 ассистов при 0 потерь.
До него это делали:
– Robert Reid (1986)
– Magic Johnson (1987)
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