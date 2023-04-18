Адриатическая лига. «Задар» уступил «Партизану», «Црвена Звезда» была сильнее «Сплита»
В понедельник, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.
Хорватский «Задар» проиграл сербскому «Партизану», сербская «Црвена Звезда» победила хорватский «Сплит».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 апреля, 19.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
- Задар
- Дэвис (22 + 8 подборов), Лакич (13), Божич (13 + 13 подборов + 9 передач + 6 потерь), Рамляк (11), Жганец (2) – старт; Дрежняк (13), Сикирич (2), Шантель (2), Чампара (0), Кларица (0).
- Дата проведения
- 17 апреля, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Петрушев (25), Недович (15), Кампаццо (9), Мартин (6), Лазаревич (4) – старт; Илич (7), Добрич (5), Маркович (4), Вильдоса (3), Лазич (3), Иванович (2), Митрович (0).
Положение команд: Партизан Сербия – 23-2, Црвена Звезда Сербия – 21-3, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 17-9, ФМП Сербия – 14-11, Мега Сербия – 11-14, Студентски Центар Черногория – 11-14, Задар Хорватия – 11-15, Сплит Хорватия – 10-15, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-15, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 8-16, Борац Чачак Сербия – 7-19, Скопье Северная Македония - 7-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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