Адриатическая лига. «Задар» уступил «Партизану», «Црвена Звезда» была сильнее «Сплита»

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В понедельник, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.

Хорватский «Задар» проиграл сербскому «Партизану», сербская «Црвена Звезда» победила хорватский «Сплит».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Задар – Партизан 78:88 (15:24, 15:25, 25:15, 23:24)
Дата проведения
17 апреля, 19.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Онлайн матча
Задар
Дэвис (22 + 8 подборов), Лакич (13), Божич (13 + 13 подборов + 9 передач + 6 потерь), Рамляк (11), Жганец (2) – старт; Дрежняк (13), Сикирич (2), Шантель (2), Чампара (0), Кларица (0).
Партизан
Пантер (15), Лессор (13), Трифунович (12), Ледэй (7), Аврамович (3) – старт; Наннэлли (18), Экзам (13), Смаилагич (3), Папапетру (3), Вукчевич (1), Мадар (0).

Црвена Звезда MTS – Сплит 83:74 (23:21, 16:15, 24:25, 20:13)
Дата проведения
17 апреля, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Петрушев (25), Недович (15), Кампаццо (9), Мартин (6), Лазаревич (4) – старт; Илич (7), Добрич (5), Маркович (4), Вильдоса (3), Лазич (3), Иванович (2), Митрович (0).
Сплит
Шортер (21 + 6 передач), Салливан (18), Нельсон (13 + 7 подборов), Рунич (4), Гиздавчич (0) – старт; Калайжич (10), Тишма (8), Перкушич (0), Вуко (0), Юкич (0).

Положение команд: Партизан Сербия – 23-2, Црвена Звезда Сербия – 21-3, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 17-9, ФМП Сербия – 14-11, Мега Сербия – 11-14, Студентски Центар Черногория – 11-14, Задар Хорватия – 11-15, Сплит Хорватия – 10-15, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-15, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 8-16, Борац Чачак Сербия – 7-19, Скопье Северная Македония - 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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