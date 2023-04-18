Адриатическая лига. «Задар» уступил «Партизану», «Црвена Звезда» была сильнее «Сплита»

В понедельник, 17 апреля, в рамках регулярного чемпионата лиги прошли два матча.

Хорватский «Задар» проиграл сербскому «Партизану», сербская «Црвена Звезда» победила хорватский «Сплит».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 23-2, Црвена Звезда Сербия – 21-3, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 17-9, ФМП Сербия – 14-11, Мега Сербия – 11-14, Студентски Центар Черногория – 11-14, Задар Хорватия – 11-15, Сплит Хорватия – 10-15, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-15, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 8-16, Борац Чачак Сербия – 7-19, Скопье Северная Македония - 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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