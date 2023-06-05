Владимир Ивлев вернулся в «Нижний Новгород»

Центровой Владимир Ивлев (33 года, 207 см) подписал контракт на сезон-23/24 с «Нижним Новгородом».

Ивлев ранее уже играл за «НН» с 2011 по 2016 годы.

Минувший сезон Ивлев завершал в составе «Самары», к которой присоединился в январе этого года и сыграл в 10 матчах лиги ВТБ.

Средние показатели составили 5,3 очка и 3,5 подбора за 20 минут на площадке.

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