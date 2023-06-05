Владимир Ивлев вернулся в «Нижний Новгород»

Теги переходы БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Владимир Ивлев Баскетбол

Центровой Владимир Ивлев (33 года, 207 см) подписал контракт на сезон-23/24 с «Нижним Новгородом».

Ивлев ранее уже играл за «НН» с 2011 по 2016 годы.

Минувший сезон Ивлев завершал в составе «Самары», к которой присоединился в январе этого года и сыграл в 10 матчах Единой лиги ВТБ.

Средние показатели Ивлева составили 5,3 очка и 3,5 подбора за 20 минут на площадке.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий