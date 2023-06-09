Пух Джетер завершил карьеру в 39 лет
Разыгрывающий Пух Джетер объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.
Американец с украинским паспортом присоединится к новой команде G-лиги «Блэйзерс» в качестве помощника генерального менеджера и тренера по развитию игроков.
Джетер провел 62 встречи в НБА за «Сакраменто» в 2010-2011 годах. Большая часть его карьеры проходила за границей: в Китае, Украине, Испании, Израиле и Франции.
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