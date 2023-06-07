Защитник « » пропустит третий матч финальной серии против « » в среду.

Баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы руки.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

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