Тайлер Хирро пропустит 3-й матч финала с «Денвером»
Защитник «Майами» Тайлер Хирро пропустит третий матч финальной серии НБА против «Денвера» в среду.
Баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы руки.
21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.
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