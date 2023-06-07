Тайлер Хирро пропустит 3-й матч финала с «Денвером»

Теги травмы Денвер Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Защитник «Майами» Тайлер Хирро пропустит третий матч финальной серии НБА против «Денвера» в среду.

Баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы руки.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

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4 комментария

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Райли Карри
всем понятно, что в этой серии хирро играть не будет
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TurboMen
Что у них за медицина такая, что первоначальные 4-6 недель растягиваются уже до 8 недель?
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skyhitbI4
Ответ hodor 12
Будет смотреть на др ашнее поражение Майами со зрительского места
держи дверь шире
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