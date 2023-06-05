Репортер ESPN: «Тайлер Хирро испытывает боль при броске»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Репортер ESPN Роз Голд-Онвуд рассказала о физическом состоянии защитника «Майами» Тайлера Хирро.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

«Я поговорила с Тайлером Хирро перед второй игрой финала, и он сказал мне, что испытывает боль в правой руке после броска, и ему также больно, когда делает последнее движение «релиза».

Он также рассказал, что не хочет возвращаться и нарушать ритм команды. Тайлер участвует во всех упражнениях командной тренировки, но хочет убедиться, что время для его возвращения на площадку будет подходящим», – написала журналистка на своей странице в социальной сети.

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