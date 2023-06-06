Тайлер Хирро еще не получил разрешение вернуться в строй
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра сообщил, что Тайлер Хирро еще не получил разрешение вернуться в строй.
Позже защитник проведет контактную тренировку с командой, и будет принято решение по поводу его возможного участия в 3-м матче финальной серии плей-офф против «Денвера» (1-1).
21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.
Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро
пусть набирает форму на 6..7 матч