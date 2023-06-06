Тайлер Хирро еще не получил разрешение вернуться в строй

Теги травмы Денвер Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра сообщил, что Тайлер Хирро еще не получил разрешение вернуться в строй.

Позже защитник проведет контактную тренировку с командой, и будет принято решение по поводу его возможного участия в 3-м матче финальной серии плей-офф против «Денвера» (1-1).

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро

 

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1 комментарий

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Ann Tretiakova
та ну) не нужно торопиться с ним ...команда и так играет хорошо! в какой он форме после пропуска...

пусть набирает форму на 6..7 матч
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