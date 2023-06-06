Тайлер Хирро еще не получил разрешение вернуться в строй

Главный тренер « » Эрик Споэльстра сообщил, что еще не получил разрешение вернуться в строй.

Позже защитник проведет контактную тренировку с командой, и будет принято решение по поводу его возможного участия в 3-м матче финальной серии плей-офф против « » (1-1).

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

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