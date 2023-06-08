Джамал Мюррэй: «Йокич сделал 21 подбор, а вы говорите, что он не умеет прыгать. Набрал 32 очка, а рассказывают, что Никола не хочет играть в нападении»

Разыгрывающий « » ответил критикам 2-кратного MVP Николы Йокича после победы над « » в 3-м матче (109:94, 2-1).

«Он играет так, что всем кажется, что это просто. Забрал 21 подбор, а все рассказывают, что он не умеет прыгать. Набрал 32 очка, а люди говорят, что он не хочет быть агрессивным в нападении.

У него все выглядит так легко: его креативность, передачи не глядя, баскетбольный IQ – я долго могу перечислять. Особенный игрок», – сказал Мюррэй.

Йокич отметился 32 очками, 21 подбором и 10 передачами.

За 43 минуты на паркете серб реализовал 12 из 21 с игры и 7 из 8 с линии.

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