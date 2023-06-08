Джамал Мюррэй: «Йокич сделал 21 подбор, а вы говорите, что он не умеет прыгать. Набрал 32 очка, а рассказывают, что Никола не хочет играть в нападении»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй ответил критикам 2-кратного MVP Николы Йокича после победы над «Майами» в 3-м матче (109:94, 2-1).

«Он играет так, что всем кажется, что это просто. Забрал 21 подбор, а все рассказывают, что он не умеет прыгать. Набрал 32 очка, а люди говорят, что он не хочет быть агрессивным в нападении.

У него все выглядит так легко: его креативность, передачи не глядя, баскетбольный IQ – я долго могу перечислять. Особенный игрок», – сказал Мюррэй.

Йокич отметился 32 очками, 21 подбором и 10 передачами.

За 43 минуты на паркете серб реализовал 12 из 21 с игры и 7 из 8 с линии.

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8 комментариев

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Костя Кот
еще он площадку не видит) всего 10 передач🤦
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Erl Nash
А еще он не клянчит МВП, не машет пистолетами и не молится на статистику, гнать его из НБА к чертям собачьим!!!
+15
-1
+14
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kaimussen
Ответ Кирилл
Ну на подборах Никола не чтобы прям прыгает - он просто знает где нужно оказаться и умеет занять правильную позицию чтобы отсечь соперников )
Правильно, значит, говорят, что прыгать не умеет.
Он ещё и при броске не особо высоко от паркета отрывается. Странно, что до этого никто не докопался.
+5
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+5
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Дмитрий Белов
Лига развития и глубокий запас команд НБА под завязку забиты амбалами ещё здоровее Йокича и прыгающих выше, только их в составе нет... Тут бы критикам радоваться надо, что у Йокича ещё и их прыжка нет.
+1
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ryy
Поэтому играет в баскет, а не в прыжках в высоту
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Кирилл
Ну на подборах Никола не чтобы прям прыгает - он просто знает где нужно оказаться и умеет занять правильную позицию чтобы отсечь соперников )
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belikovda.90
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Народ забывает, что топового игрока в любом игровом отличает уровень интелекта, а не физика
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NastyNay
"люди говорят, что он не хочет быть агрессивным в нападении."
Можно пруфы кто это говорил?
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