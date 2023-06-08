Майкл Мэлоун: «У нас с Йокичем и Мюррэем были прекрасные моменты – но ни разу в финале НБА»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после победы в 3-м матче против «Майами» (109:94, 2-1) отметил прогресс лидеров команды Николы Йокича и Джамала Мюррэя.
Йокич и Мэлоун вместе в «Наггетс» с сезона-2015/16, Мюррэй был выбран на драфте следующем году.
«Вы знаете, я с Николой уже восемь лет, а с Джамалом – семь, и у нас было несколько прекрасных моментов – но ни разу в финале НБА. И чтобы эти парни вошли в историю так, как они сделали это сегодня – такого еще никто не делал.
Третий матч, безусловно, был их лучшим выступлением как дуэта за семь лет совместной игры», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.
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