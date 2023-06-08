Майкл Мэлоун: «У нас с Йокичем и Мюррэем были прекрасные моменты – но ни разу в финале НБА»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после победы в 3-м матче против «Майами» (109:94, 2-1) отметил прогресс лидеров команды Николы Йокича и Джамала Мюррэя.

Йокич и Мэлоун вместе в «Наггетс» с сезона-2015/16, Мюррэй был выбран на драфте следующем году.

«Вы знаете, я с Николой уже восемь лет, а с Джамалом – семь, и у нас было несколько прекрасных моментов – но ни разу в финале НБА. И чтобы эти парни вошли в историю так, как они сделали это сегодня – такого еще никто не делал.

Третий матч, безусловно, был их лучшим выступлением как дуэта за семь лет совместной игры», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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2 комментария

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Костя Кот
ну когда в твоей команде две первые звезды в финале делают триплы + гордон еще дабл... невероятно.
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Руслан Бекиров
И Джамал ни разу не играл на Матче Звёзд?
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