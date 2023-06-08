Никола Йокич: «Джамал Мюррэй ведет нас за собой. Настоящий лидер»

Центровой «Денвера» воспользовался возможностью отдать должное разыгрывающему команды Джамалу Мюррэю после победы в 3-м матче финала против « » (109:94, 2-1).

«Джамал играет феноменально на протяжении всего плей-офф и ведет нас за собой. Он настоящий лидер, подпитывает партнеров по команде своей энергией, и мы просто следуем за ним», – сказал Йокич.

Мюррэй набрал 34 очка, сделал 10 подборов и 10 результативных передач.

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