Никола Йокич: «Джамал Мюррэй ведет нас за собой. Настоящий лидер»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич воспользовался возможностью отдать должное разыгрывающему команды Джамалу Мюррэю после победы в 3-м матче финала против «Майами» (109:94, 2-1).

«Джамал играет феноменально на протяжении всего плей-офф и ведет нас за собой. Он настоящий лидер, подпитывает партнеров по команде своей энергией, и мы просто следуем за ним», – сказал Йокич.

Мюррэй набрал 34 очка, сделал 10 подборов и 10 результативных передач.

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6 комментариев

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Asanov
скромность украшает мужчину
+20
0
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КристапсПорзингис
У Йокича есть хейтеры.я вообще хз как его можно хэйтить
+10
0
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Erl Nash
Ответ КристапсПорзингис
У Йокича есть хейтеры.я вообще хз как его можно хэйтить
Ну, хэйтер Йокича - это что-то вроде диагноза психического заболевания, видимо)))
+4
0
+4
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somebody
Круто как они друг друга нахваливают) классный дуэт и классная команда
+2
0
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trof
Уверенный, достойный, скромный , лучший
0
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Daff Rogers
Ответ Erl Nash
Ну, хэйтер Йокича - это что-то вроде диагноза психического заболевания, видимо)))
или просто зависть
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