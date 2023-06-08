Александар Везенков травмировал голеностоп во время 2-го матча финала. Игрока унесли с площадки

Теги травмы Олимпиакос Панатинаикос видео чемпионат Греции Александар Везенков Баскетбол

Лидер «Олимпиакоса» Александар Везенков не доиграл 2-й матч финальной серии чемпионата Греции против «Панатинаикоса» (65:67, 1-1) из-за травмы голеностопного сустава.

Форварда унесли с площадки во время третьей четверти встречи.

MVP прошедшего сезона Евролиги провел на паркете около 21 минуты, набрав 6 очков и сделав 4 подбора.

Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч

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