Jögel Ecoball 2.0 стал официальным мячом Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/24

Единая лига ВТБ в сезоне-2023/24 будет использовать российский мяч Ecoball 2.0, созданный компанией Jögel при поддержке компании СИБУР.

Презентация мяча состоялась сегодня в рамках выставки «Евразия — наш дом» и заседания Евразийского межправительственного совета ЕАЭС в Сочи.

Презентацию проводили президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и основатель бренда Jögel Артур Мовсесян. Мероприятие посетили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Jögel Ecoball 2.0 стал первым российским мячом, получившим сертификат ФИБА высшего уровня. Для производства мяча используется вторичный пластик: внутренняя часть каждого мяча производится из материала, изготовленного в результате высокотехнологичной переработки восьми полулитровых пластиковых бутылок.

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