Сергей Долинин остается в «Енисее»

Форвард « » Сергей Долинин (23 года, 205 см) останется в команде.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Настрой на сезон: биться и выйти в плей-офф, получить как можно больше игрового времени, играть результативно и зрелищно. Тренировочный процесс у профессионального спортсмена не должен останавливаться несмотря на отпуск. Мне даже удается играть местные турниры в Краснодаре, чтобы находится в ритме.

Подготовка у меня всегда одна и та же, тренируюсь индивидуально со своим тренер, с которым начинал еще в Красноярске, с Никитой Потаповым!» – сказал Долинин.

Форвард присоединился к «Енисею» в феврале 2023 года, первую половину сезона баскетболист провел в «Локомотиве-Кубань».

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