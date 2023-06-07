Си Джей Макколлум: «Если бы я делал ставки, я бы сказал, что мы видели Дэмиана в «Портленде» в последний раз»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» оценил вероятность ухода из « » этим летом.

«Портленд» находится на перекрестке и должен принять решение. Мы хотим перестраиваться или строить команду вокруг Дэмиана и пытаться бороться за чемпионство? Рынок будет диктовать происходящее.

Я не думаю, что Дэмиан запросит обмен. После драфта у них состоится разговор, и они примут решение, где ему будет лучше продолжить карьеру. Многое зависит от того, что другие команды могут предложить за Дэмиана.

Если бы я делал ставки, я бы сказал, что мы видели Дэмиана в «Портленде» в последний раз», – сказал Макколлум.

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