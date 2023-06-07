Си Джей Макколлум: «Если бы я делал ставки, я бы сказал, что мы видели Дэмиана в «Портленде» в последний раз»

Теги возможные переходы Новый Орлеан Портленд НБА Дэмиан Лиллард Си Джей Макколлум Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум оценил вероятность ухода Дэмиана Лилларда из «Портленда» этим летом.

«Портленд» находится на перекрестке и должен принять решение. Мы хотим перестраиваться или строить команду вокруг Дэмиана и пытаться бороться за чемпионство? Рынок будет диктовать происходящее.

Я не думаю, что Дэмиан запросит обмен. После драфта у них состоится разговор, и они примут решение, где ему будет лучше продолжить карьеру. Многое зависит от того, что другие команды могут предложить за Дэмиана.

Если бы я делал ставки, я бы сказал, что мы видели Дэмиана в «Портленде» в последний раз», – сказал Макколлум.

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
everyday4768
Ответ кандид
Не думаю, что это возможно. Ну кто захочет через 4 года заплатить 36-летнему Лилларду 63 млн. за сезон? В Портленде это еще было бы оправдано - местная легенда и всё такое. Но в других местах... Не верится.
Все-таки с учетом непрерывного повышения потолка зарплат плюс инфляция – 63 сейчас и 63 через четыре года это не одно и то же. Конечно, это будет все еще очень плохой контракт, но не немыслимо плохой, как сейчас бы был.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пердак
Сиджей, давай кину тебе рефералку
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
оо ну вот это уже инсайд)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кандид
Не думаю, что это возможно. Ну кто захочет через 4 года заплатить 36-летнему Лилларду 63 млн. за сезон? В Портленде это еще было бы оправдано - местная легенда и всё такое. Но в других местах... Не верится.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трёха Ника Киргиоса
Если бы Си Джей Макколлум делал ставки, то его не было бы в НБА.
Менять Лилларда стоило 2 года назад. Вопрос сильно перезрел. Тогда Дэмиана можно было продать, как самого Руди Гобера или, по крайней мере, по цене Дюрента. Теперь... Какой на него спрос? Формально Лиллард много где пригодится. Но с учётом возраста, травматичности последних лет, контракта и, главное, цены... На самом деле, Майами представляется единственным местом, готовым принять Лилларда: Хирро, 3 первых раунда, довесок. Собственно, Лиллард и сам в новостях на Спортсе начал "прогревать" тему трейда в Майами. Вероятно, Дэмиан что-то знает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Ответ кандид
Не думаю, что это возможно. Ну кто захочет через 4 года заплатить 36-летнему Лилларду 63 млн. за сезон? В Портленде это еще было бы оправдано - местная легенда и всё такое. Но в других местах... Не верится.
захотят многие, но немногие смогут).. ну вот Майами кого отдавать в ПТБ?.. пиков нет, а Робинсон и Лаури есть.. оно ПТБ нужно?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Медвидь
Ответ everyday4768
Все-таки с учетом непрерывного повышения потолка зарплат плюс инфляция – 63 сейчас и 63 через четыре года это не одно и то же. Конечно, это будет все еще очень плохой контракт, но не немыслимо плохой, как сейчас бы был.
по моему максимальные контракты расчитываются как процент от потолка, соответственно при повышении потолка, вырастет и зп
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jerry Rodrogha
Ответ Роман Медвидь
по моему максимальные контракты расчитываются как процент от потолка, соответственно при повышении потолка, вырастет и зп
Как процент от потолка на момент подписания плюс ежегодное повышение не выше определенных процентов. 63 это именно для последнего года с учётом повышения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий