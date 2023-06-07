Си Джей Макколлум: «Если бы я делал ставки, я бы сказал, что мы видели Дэмиана в «Портленде» в последний раз»
Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум оценил вероятность ухода Дэмиана Лилларда из «Портленда» этим летом.
«Портленд» находится на перекрестке и должен принять решение. Мы хотим перестраиваться или строить команду вокруг Дэмиана и пытаться бороться за чемпионство? Рынок будет диктовать происходящее.
Я не думаю, что Дэмиан запросит обмен. После драфта у них состоится разговор, и они примут решение, где ему будет лучше продолжить карьеру. Многое зависит от того, что другие команды могут предложить за Дэмиана.
Если бы я делал ставки, я бы сказал, что мы видели Дэмиана в «Портленде» в последний раз», – сказал Макколлум.
Менять Лилларда стоило 2 года назад. Вопрос сильно перезрел. Тогда Дэмиана можно было продать, как самого Руди Гобера или, по крайней мере, по цене Дюрента. Теперь... Какой на него спрос? Формально Лиллард много где пригодится. Но с учётом возраста, травматичности последних лет, контракта и, главное, цены... На самом деле, Майами представляется единственным местом, готовым принять Лилларда: Хирро, 3 первых раунда, довесок. Собственно, Лиллард и сам в новостях на Спортсе начал "прогревать" тему трейда в Майами. Вероятно, Дэмиан что-то знает.