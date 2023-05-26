Дом трехкратного победителя Супербоула Шэннона Шарпа ограбили на 1 млн долларов

Теги происшествия Шэннон Шарп Американский футбол

Дом экс-игрока NFL Шэннона Шарпа в Лос-Анджелесе ограбили на один миллион долларов.

Это произошло 19 мая. По словам Шарпа, из дома пропали дорогие часы, украшения и несколько дизайнерских сумок.

По данным полиции, явных следов взлома обнаружено не было, расследование дела продолжается.

Шарп объявил вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти грабителей. 

Шэннону Шарпу 54 года, он выступал за команды «Денвер Бронкос» и «Балтимор Рейвенс», три раза выигрывал Супербоул. В настоящее время является спортивным экспертом. 

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