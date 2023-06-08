Никола Йокич о своих 32+21+10: «Мне все равно. Просто статистика»
Центровой «Денвера» Никола Йокич после победы над «Майами» (109:94, 2-1) в 3-м матче отреагировал на свое невероятное выступление.
Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал 30+20+10 в финале.
В третьей игре он выдал 32 очка, 21 подбор и 10 передач за 43 минуты.
«Главное, что победа. Если бы мы проиграли, никто бы и не вспомнил об этом. Лично мне все равно. Просто статистика», – ответил Йокич.
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