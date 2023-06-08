Центровой «Денвера» после победы над « » (109:94, 2-1) в 3-м матче отреагировал на свое невероятное выступление.

Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал 30+20+10 в финале.

В третьей игре он выдал 32 очка, 21 подбор и 10 передач за 43 минуты.

«Главное, что победа. Если бы мы проиграли, никто бы и не вспомнил об этом. Лично мне все равно. Просто статистика», – ответил Йокич.

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

«Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке

Маскот «Денвера» получает больше звезд женской НБА (650 тысяч). За что ему столько денег?