Никола Йокич о своих 32+21+10: «Мне все равно. Просто статистика»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич после победы над «Майами» (109:94, 2-1) в 3-м матче отреагировал на свое невероятное выступление.

Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал 30+20+10 в финале.

В третьей игре он выдал 32 очка, 21 подбор и 10 передач за 43 минуты.

«Главное, что победа. Если бы мы проиграли, никто бы и не вспомнил об этом. Лично мне все равно. Просто статистика», – ответил Йокич.

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12 комментариев

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Caraxes
Всё-таки заслуживал в третий раз подряд награду МВП, гораздо сильнее Ембида. Джоел просто наговорил на награду за весь сезон)
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Костя Кот
просто 30+20+10 в финале. ерунда)
+23
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+23
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AnTikVar
Лучший способ умыть "экспертов" пожертвовавших мвп Эмбииду - взять титул с такой выдающейся игрой.
Самый командный суперстар в игре, где почти каждый старается тянуть одеяло на себя.
+8
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& Co1366
Простой, скромный парень!
+4
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+4
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Mit_Sam
Ещё 50% трёшек и штрафные 7 из 8. Но мне всё равно, добавил Джокер
+5
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Сергей Орлов
Умница.
+1
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al77
Тебе все равно, а тем кто тебя не выбрал на МВП тыкают твоей игрой))
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Гайдар Акваминералыч
Если бы Эмбиид был бы белый, то MVP дали бы Йокичу, это просто обратный расизм
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Борис Потапкин
Ответ AnTikVar
Лучший способ умыть "экспертов" пожертвовавших мвп Эмбииду - взять титул с такой выдающейся игрой. Самый командный суперстар в игре, где почти каждый старается тянуть одеяло на себя.
люто плюсую за слово "пожертвовавших")
+1
0
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sheih228
2 more
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Notionalist Notionalist
Последние МВП с титулом - Карри 2015, Леброн 2012-2013, Данкан - 2003. Так что, Йокичу еще повезло, что не он МВП
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