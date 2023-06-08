Йокич – первый игрок в истории НБА, который набрал 30+20+10 в финале

Центровой « » Никола Йокич первым в истории набрал больше 30 очков, 20 подборов и 10 передач в матче финальной серии. В третьей игре он выдал 32 очка, 21 подбор и 10 передач за 43 минуты.

За всю историю плей-офф лишь трем игрокам покорялась линейка «30-20-10». Трижды это делал . Также это удавалось Уилту Чемберлену в 1967 году в серии первого раунда с «Цинциннати» (37 очков, 27 подборов и 11 передач) и Кариму Абдул-Джаббару в 1970 году в серии первого раунда с «Филадельфией» (38 очков, 23 подбора и 11 передач).