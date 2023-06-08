Йокич – первый игрок в истории НБА, который набрал 30+20+10 в финале

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич первым в истории НБА набрал больше 30 очков, 20 подборов и 10 передач в матче финальной серии. В третьей игре он выдал 32 очка, 21 подбор и 10 передач за 43 минуты.

За всю историю плей-офф лишь трем игрокам покорялась линейка «30-20-10». Трижды это делал Никола Йокич. Также это удавалось Уилту Чемберлену в 1967 году в серии первого раунда с «Цинциннати» (37 очков, 27 подборов и 11 передач) и Кариму Абдул-Джаббару в 1970 году в серии первого раунда с «Филадельфией» (38 очков, 23 подбора и 11 передач).

12 комментариев

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Александр Ф. Скляр
43-32-21-10 - круче просто не придумаешь ! Николай специально так подгадал и сделал ?)
+10
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Кавабунга Шреддоголовый
А вместе с Мюрреем первые партнеры по команде, сделавшие 30-очковый трипл-дабл в истории НБА
+7
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+7
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GGlushkov
Машина!
+4
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Александр Митраков
MVP
+2
0
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Nikita Shevchenko
Никола невероятный!
+1
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Starki92
Исторический Никола Браниславович!
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RayRay
Без вариантов МВП ✌️
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hodor 12
В доме Леброна прозвучал выстрел.. Надеюсь, это хлопушка на радостях за Йокича
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Lokomotiv__1992
Лал и Хит имя топ защиту... Не могут остановить Николу который разрывает, что будут в следующем сезоне придумывать соперники Денвера против такого парня .
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Adeen
Судьи за всю фигню свистят.
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Трёха Ника Киргиоса
Думается, за следующие две, по крайней мере, игры мы ещё увидим новости в духе "Йокич – первый игрок в истории НБА, который набрал...". Баскетбольный феномен!
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Александр Митраков
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А вместе с Мюрреем первые партнеры по команде, сделавшие 30-очковый трипл-дабл в истории НБА
Уверен, про это отдельная новость ещё будет)
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