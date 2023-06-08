«Во дворе через меня так забивал дед с сигаретой в зубах». Марк Джексон – после попадания Йокича

Бывший игрок НБА, ныне комментатор пошутил над своеобразным стилем игры центрового «Денвера» во время третьего матча с « » (109:94, 2-1).

За 8:19 до конца третьей четверти Йокич забросил с разворота с одной ноги с сопротивлением Кевина Лава.

Через 10 секунд Джексон в эфире произнес: «Обычно во дворе через меня так забивал дед с сигаретой в зубах».

Йокич отметился 32 очками, 21 подбором и 10 передачами.

Видео начнется с нужного момента.

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