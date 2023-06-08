«Во дворе через меня так забивал дед с сигаретой в зубах». Марк Джексон – после попадания Йокича

Теги Денвер Майами НБА Марк Джексон НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне комментатор Марк Джексон пошутил над своеобразным стилем игры центрового «Денвера» Николы Йокича во время третьего матча с «Майами» (109:94, 2-1).

За 8:19 до конца третьей четверти Йокич забросил с разворота с одной ноги с сопротивлением Кевина Лава.

Через 10 секунд Джексон в эфире произнес: «Обычно во дворе через меня так забивал дед с сигаретой в зубах».

Йокич отметился 32 очками, 21 подбором и 10 передачами.

Видео начнется с нужного момента.

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1 комментарий

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mailman
эффективность важнее! это как знаменитые попадания от щита Тимми Ди, без понтов, зато мяч в кольце
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