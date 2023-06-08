«Во дворе через меня так забивал дед с сигаретой в зубах». Марк Джексон – после попадания Йокича
Бывший игрок НБА, ныне комментатор Марк Джексон пошутил над своеобразным стилем игры центрового «Денвера» Николы Йокича во время третьего матча с «Майами» (109:94, 2-1).
За 8:19 до конца третьей четверти Йокич забросил с разворота с одной ноги с сопротивлением Кевина Лава.
Через 10 секунд Джексон в эфире произнес: «Обычно во дворе через меня так забивал дед с сигаретой в зубах».
Йокич отметился 32 очками, 21 подбором и 10 передачами.
Видео начнется с нужного момента.
«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями
«Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке
Маскот «Денвера» получает больше звезд женской НБА (650 тысяч). За что ему столько денег?
1 комментарий