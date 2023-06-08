НБА «серьезно рассматривает» возможность введения второго челленджа

Теги НБА НБА плей-офф Адам Сильвер Баскетбол

НБА рассматривает возможность предоставления главным тренерам права повторного оспаривания судейского решения, если первый челлендж был успешным.

Президент лиги по баскетбольным операциям Байрон Спруэлл отметил, что эта идея будет обсуждаться уже сегодня конкурсной комиссией Лиги.

«Мы абсолютно точно рассматриваем эту идею. Летом серьезно займемся этим вопросом. Это все еще процесс.

Мы должны провести его через голосование совета управляющих, попробовать на практике, но мы чувствуем, что это лишь постепенный процесс, к резльтату которого в конечном итоге мы бы хотели прийти», – сказал Спруэлл.

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4 комментария

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scorp19
Почему вообще чтобы иметь возможность получать честное судейство должны быть какие то бонусы в виде челленджей ? А в остальных моментах жрите как говориться и не крякайте.
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Мурзин Ринат
Лучше бы ввели челлендж когда свисток нет, пример фола Тейтума на Леброне
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lukaseee
Ответ scorp19
Почему вообще чтобы иметь возможность получать честное судейство должны быть какие то бонусы в виде челленджей ? А в остальных моментах жрите как говориться и не крякайте.
потому refsplan + rigged
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Илья Петров
Ответ scorp19
Почему вообще чтобы иметь возможность получать честное судейство должны быть какие то бонусы в виде челленджей ? А в остальных моментах жрите как говориться и не крякайте.
Неплохо было бы все заступы, ауты отдать hawk eye, голтендинги туда же.
Cудьям оставить только фолы и технари. Чарджи кстати неплохо какой ни будь умной системе отдать тоже.
пересмотров станет меньше, за счет освободившегося времени можно хоть 3 челенджа выдать каждой команде. или 1-2 и если удачный, то не сгорает.
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