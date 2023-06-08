НБА «серьезно рассматривает» возможность введения второго челленджа

НБА рассматривает возможность предоставления главным тренерам права повторного оспаривания судейского решения, если первый челлендж был успешным.

Президент лиги по баскетбольным операциям Байрон Спруэлл отметил, что эта идея будет обсуждаться уже сегодня конкурсной комиссией Лиги.

«Мы абсолютно точно рассматриваем эту идею. Летом серьезно займемся этим вопросом. Это все еще процесс.

Мы должны провести его через голосование совета управляющих, попробовать на практике, но мы чувствуем, что это лишь постепенный процесс, к резльтату которого в конечном итоге мы бы хотели прийти», – сказал Спруэлл.

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