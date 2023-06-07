Дэмиан Лиллард: «У «Портленда» сейчас есть возможность выстроить команду, которая будет на что-то претендовать»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард высказался о своих стремлениях и будущем в клубе.

«Мне кажется, я четко прояснил свои приоритеты. Мне хочется бороться за победы с «Портлендом». Прямо сейчас у нас есть возможность – я говорю о наличии у клуба активов – выстроить команду, которая может на что-то претендовать. Если мы не этого не сделаем, то нам придется вести отдельный разговор.

Мы просто должны позволить вещам идти своим чередом и посмотреть, к чему это приведет, а потом отталкиваться от этого. Нет никакой гарантии, что я буду играть в июне, независимо от ситуации», – заявил Лиллард.

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11 комментариев

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scorp19
Какие нафиг возможности. 3 пик погоды не сделает. Там целую череду качественных обменов нужно делать чтобы иметь возможность для борьбы. А активов особо нет, только ты. Так то ПТБ выгоднее было бы тебя слить на горстку молодых игроков + пики и через пару сезонов ПТБ возможно стал бы глыбой.
+9
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+9
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Danila___
Претендовать на плей-ин видимо
+8
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+8
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Djoyin
На зарплату будут претендовать точно
+9
-2
+7
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Постой...Я тебя знаю!
Oh shit, here we go again
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Stephan Carrypenko
Нет, потому что тебя нормально не обменяешь))
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серж бжыч
С твоим супермаксом врядли
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BoooI
Дэмиан Лиллард: «Если обменяют меня, у «Портленда» сейчас есть возможность выстроить команду, которая будет на что-то претендовать»
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xj62jj4qtm
Возможность есть! Но главный вопрос с тобой во штурвале или нет
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Analjinn
Претендовать на раннюю рыбалку, я думаю.
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Tim Timson
Ответ scorp19
Какие нафиг возможности. 3 пик погоды не сделает. Там целую череду качественных обменов нужно делать чтобы иметь возможность для борьбы. А активов особо нет, только ты. Так то ПТБ выгоднее было бы тебя слить на горстку молодых игроков + пики и через пару сезонов ПТБ возможно стал бы глыбой.
почему же нет. Сэт Гранта, использование 3 пика в любом по качеству обмене, в него же завернуть Нуркича и/или Саймонса и дать время для Шарпа... пространство для маневра с высоким ником весьма хорошее)
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