Лидер « » высказался о своих стремлениях и будущем в клубе.

«Мне кажется, я четко прояснил свои приоритеты. Мне хочется бороться за победы с «Портлендом». Прямо сейчас у нас есть возможность – я говорю о наличии у клуба активов – выстроить команду, которая может на что-то претендовать. Если мы не этого не сделаем, то нам придется вести отдельный разговор.

Мы просто должны позволить вещам идти своим чередом и посмотреть, к чему это приведет, а потом отталкиваться от этого. Нет никакой гарантии, что я буду играть в июне, независимо от ситуации», – заявил Лиллард.

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