«Согласен с ним». Дэмиан Лиллард поддержал идею Джеффа Ван Ганди о сокращении большого перерыва

Теги Джефф Ван Ганди Портленд НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард поддержал одну из идей бывшего тренера НБА Джеффа Ван Ганди об изменениях НБА, которые могут изменить игру к лучшему.

Ван Ганди предложил исключить штрафные броски до последних четырех минут.

Тренер также коснулся затяжного большого перерыва: «Это самая большая трата времени. Я бы сократил его до пяти минут, чтобы можно было сходить в туалет и выйти обратно.

Люди не совсем понимают, что происходит в перерыве. Там либо много похвалы за игру в первой половине, либо исправление того, что не сработало. Но вы можете сделать это за две минуты на скамейке запасных во время тайм-аута».

Лиллард отреагировал в соцсети: «Cогласен с ним по поводу перерыва, лол. Я не против».

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7 комментариев

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Anton Vorontsov
интересно, сколько хот-догов и стаканов пива продается в перерыве? это какие-то ощутимые деньги для арены?
+15
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Pavel Nikolaev
хорошо бы сократить перерыв в 10 месяцев между плэй офф
+11
0
+11
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Мурзин Ринат
Ага , а чек от продажи еды на стадионе, и реклама ?
+7
0
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Ryan T.
Не знаю, 15-минутный перерыв по-моему немного.
А вот количество тайм-аутов я бы уменьшил до хотя бы 5.
+5
0
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Krammark1971
Интересно, как Лилард отреагирует на уменьшение зарплаты при этом?
+2
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phivas
Ответ Anton Vorontsov
интересно, сколько хот-догов и стаканов пива продается в перерыве? это какие-то ощутимые деньги для арены?
Учитывая тот факт, что после большого перерыва трибуны заполняются еще в течение 10 минут- то да)
+1
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ДИКАНЬ
Я тоже поддерживаю))) плевать на их арены, пляски и жратву в перерыве. Из-за разницы часовых поясов я засыпаю после половины, когда лайв смотрю
+4
-4
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