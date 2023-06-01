«Согласен с ним». Дэмиан Лиллард поддержал идею Джеффа Ван Ганди о сокращении большого перерыва

Разыгрывающий « » поддержал одну из идей бывшего тренера НБА Джеффа Ван Ганди об изменениях НБА, которые могут изменить игру к лучшему.

Ван Ганди предложил исключить штрафные броски до последних четырех минут.

Тренер также коснулся затяжного большого перерыва: «Это самая большая трата времени. Я бы сократил его до пяти минут, чтобы можно было сходить в туалет и выйти обратно.

Люди не совсем понимают, что происходит в перерыве. Там либо много похвалы за игру в первой половине, либо исправление того, что не сработало. Но вы можете сделать это за две минуты на скамейке запасных во время тайм-аута».

Лиллард отреагировал в соцсети: «Cогласен с ним по поводу перерыва, лол. Я не против».

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам