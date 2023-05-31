«Портленд» по-прежнему планирует выстраивать команду вокруг Дэмиана Лилларда

По информации журналиста Hoopshype Майкла Скотто, «Портленд» намерен продолжить выстраивать команду вокруг звездного разыгрывающего .

«Лиллард вызвал небольшой переполох, когда появился на матче «Бруклина» в «Барклайс-центре» во время плей-офф, чтобы посмотреть на игру своего приятеля Микэла Бриджеса. При этом, как мне сказали, « » по-прежнему планирует выстраивать команду вокруг Лилларда.

Если Дэмиан сменит курс и скажет, что пришло время отправить его в другую команду, его отправят туда, куда он пожелает. Но я слышал, что сейчас они думают не об этом», – написал Скотто.

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