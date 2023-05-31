«Портленд» по-прежнему планирует выстраивать команду вокруг Дэмиана Лилларда

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

По информации журналиста Hoopshype Майкла Скотто, «Портленд» намерен продолжить выстраивать команду вокруг звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

«Лиллард вызвал небольшой переполох, когда появился на матче «Бруклина» в «Барклайс-центре» во время плей-офф, чтобы посмотреть на игру своего приятеля Микэла Бриджеса. При этом, как мне сказали, «Портленд» по-прежнему планирует выстраивать команду вокруг Лилларда.

Если Дэмиан сменит курс и скажет, что пришло время отправить его в другую команду, его отправят туда, куда он пожелает. Но я слышал, что сейчас они думают не об этом», – написал Скотто.

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