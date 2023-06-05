Бэм Адебайо: «Кевин Лав влияет на исход встречи даже тогда, когда его нет в игре»

Теги Денвер Майами НБА Кевин Лав НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо рассказал, какое влияние форвард Кевин Лав оказывает на команду.

«Кевин Лав влияет на исход встречи даже тогда, когда его нет в игре. Ты подходишь к скамейке запасных, а он всегда поговорит, расскажет то, что подметил. Кевин был здесь, сколько, пять раз? Четыре раза? Он уже все повидал.

Самое главное – я рад, что он в нашей команде. Дает нам дополнительную энергию, дополнительную искру. Что бы нам ни понадобилось, он всегда наготове», – сказал Адебайо на послематчевой пресс-конференции.

Лав принял участие во втором матче финала против «Денвера» (111:108, 1-1), сыграв впервые после пятого матча решающей серии Востока с «Селтикс».

Ветеран набрал 6 очков (2 из 9 с игры), 10 подборов и 2 передачи за 22 минуты.

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