Главный тренер «Денвера» рассказал о том, что пытался донести игрокам во время аналитического занятия перед третьим матчем финала НБА с «Майами» (1-1).

По словам Мэлоуна, он показал баскетболистам 17 видео с моментами из второй игры, которые вызвали его недовольство.

«Каждое видео было посвящено игровой дисциплине. Будь то план на игру, что-то связанное с отдельными игроками, защита без фолов, что угодно, 17 видео в сумме стоили 40 очков во второй игре. Это ошеломляет.

В чем мы можем стать лучше, так это просто быть намного более дисциплинированными с точки зрения выполнения плана на игру, персональной игры в защите. Большая часть этого зависит от коммуникации и общения. Для матча финальной серии НБА у нас было слишком много примеров того, как ребята действовали каждый сам по себе просто из-за недостаточной коммуникации», – заявил Мэлоун.

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