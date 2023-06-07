Майкл Мэлоун: «Показал игрокам 17 видео. Все связаны с игровой дисциплиной»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун рассказал о том, что пытался донести игрокам во время аналитического занятия перед третьим матчем финала НБА с «Майами» (1-1).

По словам Мэлоуна, он показал баскетболистам 17 видео с моментами из второй игры, которые вызвали его недовольство.

«Каждое видео было посвящено игровой дисциплине. Будь то план на игру, что-то связанное с отдельными игроками, защита без фолов, что угодно, 17 видео в сумме стоили 40 очков во второй игре. Это ошеломляет.

В чем мы можем стать лучше, так это просто быть намного более дисциплинированными с точки зрения выполнения плана на игру, персональной игры в защите. Большая часть этого зависит от коммуникации и общения. Для матча финальной серии НБА у нас было слишком много примеров того, как ребята действовали каждый сам по себе просто из-за недостаточной коммуникации», – заявил Мэлоун.

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3 комментария

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wfih2rnhq4
А Джимбо показал задницу )
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Djoyin
Будет эпично, если Майами возьмут титул, а Мэлоун окажется в результате самохвалом, который сел в лужу и там пукнул
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Двестик Двестик
Вряд ли стоило говорить об этом в публичном пространстве.
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