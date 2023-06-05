Cтивен Сайлас станет ассистентом Монти Уильямса в «Детройте»

станет ассистентом главного тренера « » .

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В начале апреля Сайлас покинул должность главного тренера « ». «Рокетс» добились лишь 59 побед в 236 матчах за 3 последних сезона.

49-летний специалист работал ассистентом 20 лет (2000-2020).

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