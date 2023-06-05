Cтивен Сайлас станет ассистентом Монти Уильямса в «Детройте»
Стивен Сайлас станет ассистентом главного тренера «Детройта» Монти Уильямса.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В начале апреля Сайлас покинул должность главного тренера «Хьюстона». «Рокетс» добились лишь 59 побед в 236 матчах за 3 последних сезона.
49-летний специалист работал ассистентом 20 лет (2000-2020).
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