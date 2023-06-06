14-летний Мусса Кулибали набирает 43 очка и 39 подборов в среднем за матч в финальной серии чемпионата Испании U14

14-летний малийский форвард Мусса Кулибали демонстрирует невероятные показатели в финальной серии плей-офф чемпионата Испании U14.

Выступая за «Реалехос», Кулибали набирает 43,3 очка при 69,4% с игры, делает 38,7 подбора и 3,0 блок-шота в среднем за матч. Примечательно, что после первых двух матчей серии его показатели были еще выше – 53,5 очка и 47,0 подбора.

Рост Кулибали составляет 206 сантиметров, размах рук – 220 сантиметров.

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