14-летний Мусса Кулибали набирает 43 очка и 39 подборов в среднем за матч в финальной серии чемпионата Испании U14

Теги чемпионат Испании Баскетбол

14-летний малийский форвард Мусса Кулибали демонстрирует невероятные показатели в финальной серии плей-офф чемпионата Испании U14.

Выступая за «Реалехос», Кулибали набирает 43,3 очка при 69,4% с игры, делает 38,7 подбора и 3,0 блок-шота в среднем за матч. Примечательно, что после первых двух матчей серии его показатели были еще выше – 53,5 очка и 47,0 подбора.

Рост Кулибали составляет 206 сантиметров, размах рук – 220 сантиметров.

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9 комментариев

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Старый Пёс
Малийский форвард. Ага, 14 лет..😏
+12
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Учительгода2020
На самом деле ему 24 года)
+11
0
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Bdv68
А у Двайта Говарда есть алиби на это время?
+1
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Максим Гергард
206 см рост в 14? Он на стероидах что-ли
+1
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Cash_flow
Сын Джозефа Миналы слишком хорош для испанского баскетбола
+1
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Zizu 5
тако в школе такой же был, когда остальные подрастут это пройдет
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Крамбопулос Майкл
Ну это второе пришествие Улита Чемберлена не меньше))
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