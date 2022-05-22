ЦСКА представил мини-фильм о первом матчей финальной серии Лиги ВТБ

Московский ЦСКА представил видеоролик, посвященный первому матчу финальной серии Единой лиги ВТБ против (83:59).

«Мы выиграли этот матч в защите. Мы первыми нанесли удар и, хотя бросали не очень хорошо, на своей половине боролись изо всех сил. Мы максимально осложнили жизнь сопернику. Сегодняшняя победа – результат усилий всей команды. Мы рады такому исходу, но впереди еще много работы», – прокомментировал матч форвард ЦСКА Юнас Жеребко.

помог нам в нескольких ключевых эпизодах матча. Он отличный партнер по команде, который выкладывается в защите, отдается на обеих половинах площадки. Каспер делает всех окружающих лучше. Сегодня у него получился отличный матч, и мы должны развить это преимущество. Прежде всего, он очень талантливый игрок и великолепный одноклубник. Я счастлив быть с ним в одной команде», – похвалил Жеребко самого результативного игрока матча (25 очков) Уэйра.

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее