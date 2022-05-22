ЦСКА представил мини-фильм о первом матчей финальной серии Лиги ВТБ

Теги ЦСКА Зенит видео Единая лига ВТБ Юнас Жеребко Каспер Уэйр Баскетбол

Московский ЦСКА представил видеоролик, посвященный первому матчу финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (83:59).

«Мы выиграли этот матч в защите. Мы первыми нанесли удар и, хотя бросали не очень хорошо, на своей половине боролись изо всех сил. Мы максимально осложнили жизнь сопернику. Сегодняшняя победа – результат усилий всей команды. Мы рады такому исходу, но впереди еще много работы», – прокомментировал матч форвард ЦСКА Юнас Жеребко.

«Каспер Уэйр помог нам в нескольких ключевых эпизодах матча. Он отличный партнер по команде, который выкладывается в защите, отдается на обеих половинах площадки. Каспер делает всех окружающих лучше. Сегодня у него получился отличный матч, и мы должны развить это преимущество. Прежде всего, он очень талантливый игрок и великолепный одноклубник. Я счастлив быть с ним в одной команде», – похвалил Жеребко самого результативного игрока матча (25 очков) Уэйра.

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее

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