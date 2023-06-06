Умер бывший вице-президент ФИБА Альдо Витале

Теги происшествия ФИБА ФИБА-Европа Баскетбол

Альдо Витале, бывший вице-президент ФИБА и президент ФИБА-Европа, скончался в возрасте 91 года.

Витале был членом комиссии ФИБА по Кубку Европы (1966-1984), одновременно он в течение пяти лет занимал должность президента женской итальянской лиги (1979-1984). Позже он стал членом комиссии ФИБА по женскому баскетболу (1984-1990), затем стал президентом ФИБА-Европа (1990-1996), и вице-президентом ФИБА (1994-1996).

С 2007 года он занимал должность специального советника генерального секретаря ФИБА.

В 2013 году Витале стал членом Зала славы ФИБА.

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