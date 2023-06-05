Маршалл Гликман покинет пост гендиректора Евролиги
Генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман оставит свой пост по окончании контракта.
Решение было принято по итогам голосования акционеров Евролиги.
Контракт Гликмана истекает 31 июля.
Гликман официально вступил в должность генерального директора Евролиги 4 сентября 2022 года.
Основное внимание управленца было сосредоточено на бизнес-аспектах лиги. Гликман выступает за экспансию в такие города, как Париж и Лондон, изменение формата с разделением на конференции и улучшение маркетинговой составляющей Евролиги.
Под руководством Гликмана Евролига заключила партнерское соглашение с ESPN, что позволило транслировать на канале все матчи плей-офф сезона-22/23 и «Финал четырех» в Каунасе. Американцы также покажут весь новый сезон европейского турнира.
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