Маршалл Гликман покинет пост гендиректора Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маршалл Гликман Баскетбол

Генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман оставит свой пост по окончании контракта.

Решение было принято по итогам голосования акционеров Евролиги.

Контракт Гликмана истекает 31 июля.

Гликман официально вступил в должность генерального директора Евролиги 4 сентября 2022 года.

Основное внимание управленца было сосредоточено на бизнес-аспектах лиги. Гликман выступает за экспансию в такие города, как Париж и Лондон, изменение формата с разделением на конференции и улучшение маркетинговой составляющей Евролиги.

Под руководством Гликмана Евролига заключила партнерское соглашение с ESPN, что позволило транслировать на канале все матчи плей-офф сезона-22/23 и «Финал четырех» в Каунасе. Американцы также покажут весь новый сезон европейского турнира.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arturitto
Ватутин голосовал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий