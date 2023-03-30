Карим Абдул-Джаббар: «Дети забыли обо всем, на чем не написано «трехочковые». Карри заслужил пинка»

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар шуткой ответил на вопрос, спрашивают ли у него дети, как правильно делать скай-хук.

«Они забыли обо всем, на чем не написано «трехочковые». Я должен пойти через залив и дать Стефу пинка за то, что он изменил мнение всех о том, как нужно играть в баскетбол (смеется)», – пошутил 6-кратный чемпион НБА.

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