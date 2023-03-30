Карим Абдул-Джаббар: «Дети забыли обо всем, на чем не написано «трехочковые». Карри заслужил пинка»

Теги НБА Карим Абдул-Джаббар Стефен Карри Баскетбол

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар шуткой ответил на вопрос, спрашивают ли у него дети, как правильно делать скай-хук.

«Они забыли обо всем, на чем не написано «трехочковые». Я должен пойти через залив и дать Стефу пинка за то, что он изменил мнение всех о том, как нужно играть в баскетбол (смеется)», – пошутил 6-кратный чемпион НБА.

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7 комментариев

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Дориан Грей_333
Ответ Kudim41
Изменил. Без вопросов. И в очередной раз я напишу , что в худшую сторону! Но фанаты Карри так не считают разумеется!
Это чистый субъективизм, к худшему или к лучшему. Время идёт, игра несколько меняется. Раз в 25-30 лет появляется исключительный игрок, который способен задать новый вектор развития игры...

И не нужно этого "фанаты Карри так не считают...", словно только они такие неадекватны, а все остальные считают "раньше было лучше". Это далеко не так.
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petia.subbotin
Ответ Дмитрий Кутузов
Леброн - лучший атлет в истории лиги, и возможно величайших баскетболист всех времён. Но игру изменил именно Стеф...
А разве леброн не внес новое в баскетбол? Плюс к этому он еще и саму лигу изменил
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armageddon123456
Ответ Дмитрий Кутузов
Леброн - лучший атлет в истории лиги, и возможно величайших баскетболист всех времён. Но игру изменил именно Стеф...
И за это надо дать ему пинка
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Kudim41
Ответ Дмитрий Кутузов
Леброн - лучший атлет в истории лиги, и возможно величайших баскетболист всех времён. Но игру изменил именно Стеф...
И раз уж тут о Леброне. Баскетбол не нуждался в переменах. И Леброн просто играл в него
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Korban Cobain
Ответ Дмитрий Кутузов
Леброн - лучший атлет в истории лиги, и возможно величайших баскетболист всех времён. Но игру изменил именно Стеф...
Стеф ближе к народу простому. Стать "Стефом" проще чем "Леброном" в глазах малых.
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Kudim41
Ответ Дмитрий Кутузов
Леброн - лучший атлет в истории лиги, и возможно величайших баскетболист всех времён. Но игру изменил именно Стеф...
Изменил. Без вопросов. И в очередной раз я напишу , что в худшую сторону!
Но фанаты Карри так не считают разумеется!
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Дмитрий Кутузов
Леброн - лучший атлет в истории лиги, и возможно величайших баскетболист всех времён. Но игру изменил именно Стеф...
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