Юдонис Хаслем стал вторым самым возрастным финалистом в истории НБА

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Карим Абдул-Джаббар НБА плей-офф Роберт Пэриш Баскетбол

«Майами» в гостях обыграл «Бостон» в 7-м матче финальной серии Восточной конференции (103:84, 4-3) и вышел в финал НБА.

Таким образом, 42-летний Хаслем стал вторым самым возрастным финалистом в истории НБА.

9 июня форварду исполнится 43 года.

Член Зала славы Роберт Пэриш в возрасте 43 лет и 275 дней вышел в финал в составе «Чикаго» в 1997 году. «Буллс» стали чемпионами, ветеран участия в серии не принимал.

Легенда «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар в сезоне-1988/89 вышел в финал, где «озерники» уступили «Детройту» всухую. Центровому на тот момент было 42 года и 51 день.

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