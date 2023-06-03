Чемпионат Турции. Плей-офф. «Фенербахче» против «Анадолу Эфеса»
В субботу, 3 июня, стартует серия 1/2 финала плей-офф турецкой лиги с участием двух клубов Евролиги.
В первом матче противостояния «Фенербахче» примет «Анадолу Эфес».
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 3 июня, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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