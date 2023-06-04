Чемпионат Турции. Плей-офф. «Тюрк Телеком» против «Каршияки»
В воскресенье, 4 июня, стартует серия 1/2 финала плей-офф турецкой лиги между «Тюрк Телекомом» и «Каршиякой».
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 4 июня, 15.30, «Ankara Spor Salonu Küçük»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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