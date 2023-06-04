Чемпионат Турции. Плей-офф. «Тюрк Телеком» против «Каршияки»

В воскресенье, 4 июня, стартует серия 1/2 финала плей-офф турецкой лиги между « » и «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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