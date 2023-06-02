Кендрик Перкинс: «Джа Морэнту стоит покинуть «Мемфис» для своего же благополучия»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что разыгрывающему Джа Морэнту стоит покинуть « ».

«Я думаю, было бы лучше перейти в другую организацию для своего же благополучия. Мы знаем, какова культура Мемфиса. Да я сам собирался поехать в Мемфис. Если вы принадлежите к афроамериканскому сообществу, вы знаете о песнях в стиле рэп, знаете о культуре и обо всем, что происходит в городе.

По моему мнению, Джа Морэнту будет лучше в другом месте, в другой команде, в другой обстановке, где он сможет сосредоточиться на игре в баскетбол и на своей семье», – заявил Перкинс в эфире First Take.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила разыгрывающего на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

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