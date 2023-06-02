Кендрик Перкинс: «Джа Морэнту стоит покинуть «Мемфис» для своего же благополучия»

Теги Кендрик Перкинс Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что разыгрывающему Джа Морэнту стоит покинуть «Мемфис».

«Я думаю, Джа Морэнту было бы лучше перейти в другую организацию для своего же благополучия. Мы знаем, какова культура Мемфиса. Да я сам собирался поехать в Мемфис. Если вы принадлежите к афроамериканскому сообществу, вы знаете о песнях в стиле рэп, знаете о культуре и обо всем, что происходит в городе.

По моему мнению, Джа Морэнту будет лучше в другом месте, в другой команде, в другой обстановке, где он сможет сосредоточиться на игре в баскетбол и на своей семье», – заявил Перкинс в эфире First Take.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила разыгрывающего на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

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5 комментариев

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scorp19
В Детройт. Чтобы быть истинным ганста из трущоб.
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p
Жду Ховарда с его спец предложением)
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DeX
В Юту к мормонам. Ну или в Майами под присмотр Джимми
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celtics7
Помню в фильме "Невидимая сторона" родная мать главного героя жила в бедном районе Мемфиса. И когда Сандра Буллок с ним приезжала в этот район, он велел ей запереться в машине. Отлично тогда показали колорит этих мест и тех людей. Видимо, действительно город полон различных гэнста. Так что тут Кендрик может быть в чем-то прав.
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Evgeniy 72
За кого сейчас Пердкинс топит? Если за любую команду из Калифорнии, то понятно, там в каждой имеется куча шлака под грабительский обмен, ведь гангстерский Мемфис плохо влияет на Джа, именно в этом причина. То ли дело Калифорния, где в ЛА и СФ наркоманы отлеживаются гигантскими стадами, такую культуру Пердкинс одобряет.
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