Кендрик Перкинс: «Джа Морэнту стоит покинуть «Мемфис» для своего же благополучия»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что разыгрывающему Джа Морэнту стоит покинуть «Мемфис».
«Я думаю, Джа Морэнту было бы лучше перейти в другую организацию для своего же благополучия. Мы знаем, какова культура Мемфиса. Да я сам собирался поехать в Мемфис. Если вы принадлежите к афроамериканскому сообществу, вы знаете о песнях в стиле рэп, знаете о культуре и обо всем, что происходит в городе.
По моему мнению, Джа Морэнту будет лучше в другом месте, в другой команде, в другой обстановке, где он сможет сосредоточиться на игре в баскетбол и на своей семье», – заявил Перкинс в эфире First Take.
«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.
НБА отстранила разыгрывающего на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.
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