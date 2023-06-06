Гэйб Винсент не оценил попытки сопротивления от Кристиана Брауна, удивленно посмотрев на соперника

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Гэйб Винсент Кристиан Браун Баскетбол

Защитник «Майами» Гэйб Винсент стал автором забавного эпизода во 2-м матче финала НБА против «Денвера».

Винсент получил передачу от Бэма Адебайо, а затем реализовал 3-очковый бросок. Новичок «Наггетс» Кристиан Браун попытался помешать защитнику «Хит», но Винсент не оценил старания, удивленно посмотрев на оппонента.

В 19 матчах плей-офф-2022/23 Винсент набирает в среднем 13,9 очка, реализуя 41,3% бросков из-за дуги.

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1 комментарий

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banderos
На целый час опоздал и в километре пролетел
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