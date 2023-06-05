Джош Харт: «Cкорее всего, откажусь от опции и стану свободным агентом»

Теги Нью-Йорк НБА Джош Харт Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт рассказал, что, вероятно, откажется от опции в контракте на следующий сезон (13 млн) и станет свободным агентом.

«Мы, скорее всего, откажемся от опции и выйдем на рынок.

Мой первый выход на рынок свободных агентов мягко говоря не удался. Даже плакал в один момент. Три недели на все ушло, я такой: «Я хоть кому-то нужен в этой лиге?». Не думаю, что в этот раз будет то же самое.

Я люблю Нью-Йорк, люблю команду, тренерский штаб, фронт-офис. Надеюсь, все решится в первый день или два. Был бы рад сделать остаться в Нью-Йорке и обрести новый дом», – рассказал Харт в интервью Тэйлор Рукс.

Харт стал игроком «Никс» в феврале. В 25 матчах за команду он набирал 10,2 очка, 7,0 подбора, 3,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
софочка
Ответ Эдуард Элверс
Ничего еще не показал толком и уже на рынок да бабками. Блин и ведь кто-то даст ему жирный контракт.
Да ладно, Харт неплохой ролевик, который может сносно обороняться против всех позиций, хорошо подбирает и может попасть треху. А главное, что у него боевой характер, в тех же Никс был вторым по важности в команде в плей-офф после Брансона.
Такой игрок много кому пригодится бы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
Ответ софочка
Да ладно, Харт неплохой ролевик, который может сносно обороняться против всех позиций, хорошо подбирает и может попасть треху. А главное, что у него боевой характер, в тех же Никс был вторым по важности в команде в плей-офф после Брансона. Такой игрок много кому пригодится бы
Мне кажется он идеальный ролевик с задатками лидера для второй пятерки. И такой точно всем зайдёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексааандр
в целом на три-четыре года может и найдет контракт с похожей ЗП
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol1986
Уже почти никогда не услышишь слов: баскетбол моя страсть, главное играть и побеждать. Сейчас: я получаю дохрена, но хочу дохренища. Немного печально, но обыденно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ Эдуард Элверс
Ничего еще не показал толком и уже на рынок да бабками. Блин и ведь кто-то даст ему жирный контракт.
Так он всё правильно делает. Тут дело не в том, что он не стал какой то звёздной опцией. Просто ему 28 лет и он сейчас на пике карьеры, очевидно.

Если не выходить на рынок сейчас - то когда выходить? Если он хочет контракт на 4 года, то сейчас для него возможно последний шанс получить максимум за свои скилы. Даже в следующем сезоне в 29 лет уже сложнее будет>
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
Ответ Pol1986
Уже почти никогда не услышишь слов: баскетбол моя страсть, главное играть и побеждать. Сейчас: я получаю дохрена, но хочу дохренища. Немного печально, но обыденно
А что здесь плохого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий