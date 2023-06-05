Джош Харт: «Cкорее всего, откажусь от опции и стану свободным агентом»

Защитник « » рассказал, что, вероятно, откажется от опции в контракте на следующий сезон (13 млн) и станет свободным агентом.

«Мы, скорее всего, откажемся от опции и выйдем на рынок.

Мой первый выход на рынок свободных агентов мягко говоря не удался. Даже плакал в один момент. Три недели на все ушло, я такой: «Я хоть кому-то нужен в этой лиге?». Не думаю, что в этот раз будет то же самое.

Я люблю Нью-Йорк, люблю команду, тренерский штаб, фронт-офис. Надеюсь, все решится в первый день или два. Был бы рад сделать остаться в Нью-Йорке и обрести новый дом», – рассказал Харт в интервью Тэйлор Рукс.

Харт стал игроком «Никс» в феврале. В 25 матчах за команду он набирал 10,2 очка, 7,0 подбора, 3,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

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