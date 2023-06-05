Джош Харт: «Cкорее всего, откажусь от опции и стану свободным агентом»
Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт рассказал, что, вероятно, откажется от опции в контракте на следующий сезон (13 млн) и станет свободным агентом.
«Мы, скорее всего, откажемся от опции и выйдем на рынок.
Мой первый выход на рынок свободных агентов мягко говоря не удался. Даже плакал в один момент. Три недели на все ушло, я такой: «Я хоть кому-то нужен в этой лиге?». Не думаю, что в этот раз будет то же самое.
Я люблю Нью-Йорк, люблю команду, тренерский штаб, фронт-офис. Надеюсь, все решится в первый день или два. Был бы рад сделать остаться в Нью-Йорке и обрести новый дом», – рассказал Харт в интервью Тэйлор Рукс.
Харт стал игроком «Никс» в феврале. В 25 матчах за команду он набирал 10,2 очка, 7,0 подбора, 3,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.
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Такой игрок много кому пригодится бы
Если не выходить на рынок сейчас - то когда выходить? Если он хочет контракт на 4 года, то сейчас для него возможно последний шанс получить максимум за свои скилы. Даже в следующем сезоне в 29 лет уже сложнее будет>