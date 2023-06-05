Скип Бэйлесс: «Отцу Батлера нездоровится. Джимми отвлечен этим, если не сказать истощен»

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс поделился информацией о неважном состоянии отца лидера «Майами» .

Бэйлесс cказал, что «отцу нездоровится»: «Думаю, что Джимми Батлер может быть немного отвлечен, если не сказать истощен, последними событиями».

В последних 7 матчах Батлер набирает в среднем 20,7 очка, 7,3 подбора и 6,6 передачи, реализуя лишь 38,9% бросков с игры.

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