Скип Бэйлесс: «Отцу Батлера нездоровится. Джимми отвлечен этим, если не сказать истощен»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс поделился информацией о неважном состоянии отца лидера «Майами» Джимми Батлера.

Бэйлесс cказал, что «отцу нездоровится»: «Думаю, что Джимми Батлер может быть немного отвлечен, если не сказать истощен, последними событиями».

В последних 7 матчах Батлер набирает в среднем 20,7 очка, 7,3 подбора и 6,6 передачи, реализуя лишь 38,9% бросков с игры.

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4 комментария

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Костя Кот
здоровья батьку
+7
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+7
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Jerry Rodrogha
Ответ badaboom
Так по-моему самое время оставить отца, как он это сделал с самим Батлером
Скорее всего, речь об опекуне, которого он отцом называет.
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badaboom
Ответ Jerry Rodrogha
Скорее всего, речь об опекуне, которого он отцом называет.
Ааа, другое дело тогда
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