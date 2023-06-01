Кевин Пантер получил предложения от «Панатинаикоса», «Партизана» и «Маккаби»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Панатинаикос Партизан Адриатическая лига Кевин Пантер Баскетбол

Атакующий защитник «Партизана» Кевин Пантер (29 лет, 193 см) пользуется большим спросом на европейском рынке, отмечает инсайдер Маттео Андреани.

Самое большое предложение американец получил от греческого «Панатинаикоса».

Также Пантер получил предложения от «Партизана», за который он провел последние два сезона, и от тель-авивского «Маккаби».

Пантер был включен во вторую символическую сборную Евролиги сезона-2022/23.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
В Пао пойдет только сумасшедший, а Маккаби может и переманить.
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