Кевин Пантер получил предложения от «Панатинаикоса», «Партизана» и «Маккаби»

Атакующий защитник «Партизана» (29 лет, 193 см) пользуется большим спросом на европейском рынке, отмечает инсайдер Маттео Андреани.

Самое большое предложение американец получил от греческого « ».

Также Пантер получил предложения от « », за который он провел последние два сезона, и от тель-авивского « ».

Пантер был включен во вторую символическую сборную Евролиги сезона-2022/23.

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