Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон отдал должное защитнику « » Джимми Батлеру.

По мнению Джонсона, лидерский стиль Батлера напоминает ему собственный.

«Как и в моем случае, для важнее всего команда и победы. Команда прежде всего. Победа в первую очередь. Сделать товарищей по команде первыми. Все эти вещи стояли во главе угла для меня, с Джимми то же самое.

Вот почему «Хит» вышли в финал НБА, Джимми поднял уровень игры всех своих одноклубников. Он сделал их лучше. И поскольку он самый трудолюбивый в команде, эти ребята следуют примеру, они не могут иначе. Он крепкий как гвоздь, парни следуют примеру, стараются быть такими же.

Народ в команде знал, что я настроен на победу. Мне было все равно, сколько очков получилось записать на свой счет. Мне было все равно, сколько бросков я совершил. Мне просто хотелось победить. Во всем этом мы похожи... И в нужный момент мы могли взять игру на себя, когда наступал момент, когда приходило время добывать победу», – считает Джонсон.

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