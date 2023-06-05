Мэджик Джонсон: «Как и в моем случае, для Джимми Батлера важнее всего команда и победы»

Теги Мэджик Джонсон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон отдал должное защитнику «Майами» Джимми Батлеру.

По мнению Джонсона, лидерский стиль Батлера напоминает ему собственный. 

«Как и в моем случае, для Джимми Батлера важнее всего команда и победы. Команда прежде всего. Победа в первую очередь. Сделать товарищей по команде первыми. Все эти вещи стояли во главе угла для меня, с Джимми то же самое.

Вот почему «Хит» вышли в финал НБА, Джимми поднял уровень игры всех своих одноклубников. Он сделал их лучше. И поскольку он самый трудолюбивый в команде, эти ребята следуют примеру, они не могут иначе. Он крепкий как гвоздь, парни следуют примеру, стараются быть такими же.

Народ в команде знал, что я настроен на победу. Мне было все равно, сколько очков получилось записать на свой счет. Мне было все равно, сколько бросков я совершил. Мне просто хотелось победить. Во всем этом мы похожи... И в нужный момент мы могли взять игру на себя, когда наступал момент, когда приходило время добывать победу», – считает Джонсон.

Джимми Батлер троллит всех подряд, в том числе НБА и журналистов: его дреды – самый долгоиграющий пранк сезона

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
|NPLM|
Ответ Zakir Zakir
почему никто не говорит об ужасном судействе? все эти воздушные фолы, слегка касаясь валятся на пол, не зря видимо батлер неймара приглашал на финал, уроки взял как симулировать. а тот фол в 4 четверти когда гордон даже не коснулся батлера, но судья дал свисток вообще позор
Ну давайте вспомним "фол" Адебайо на Йокиче при равном счёте, когда Никола бил три штрафных, а Спо не стал брать челлендж. Или как мелкий Лаури уронил огромного Николу в проходе. Такие вещи случаются в каждой игре и это часть игры. Граммотно подставится - часть игры.
В конце концов, если не ошибаюсь, - обе команды не использовали свои челленджи сегодня.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goddemic
Ответ Zakir Zakir
ну также и вспомни 3 штрафных лаури) а то что челенджи не использовали и малоун не использовал в конце тайм-аут, мазулу за это физручеллой прозвали, но тут явно другое)
3 штрафных для Лаури по делу. КСП приземлился в цилиндр игрока - это всегда фол по современным правилам.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swhat
Ответ Zakir Zakir
почему никто не говорит об ужасном судействе? все эти воздушные фолы, слегка касаясь валятся на пол, не зря видимо батлер неймара приглашал на финал, уроки взял как симулировать. а тот фол в 4 четверти когда гордон даже не коснулся батлера, но судья дал свисток вообще позор
Лига хочет больше матчей и интриги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ExplodingSun
Ответ Zakir Zakir
почему никто не говорит об ужасном судействе? все эти воздушные фолы, слегка касаясь валятся на пол, не зря видимо батлер неймара приглашал на финал, уроки взял как симулировать. а тот фол в 4 четверти когда гордон даже не коснулся батлера, но судья дал свисток вообще позор
Ну, в первом матче жалоб на судейство я не видел, хотя там тоже были вопросы.
Гордон фолил внизу, очень хитро, почти незаметно, но заметили.
У меня больше вопросы по Йокичу, в которого иногда вселялся Дончич. Любой другой игрок за такие истерики получил бы технарь, а условный Казинс и вовсе бы покинул паркет.
Денвер пытался играть правильно, но такое чувство, что иногда нужно было просто отдать мяч Мюррэю, недополучил владений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakir Zakir
Ответ |NPLM|
Ну давайте вспомним "фол" Адебайо на Йокиче при равном счёте, когда Никола бил три штрафных, а Спо не стал брать челлендж. Или как мелкий Лаури уронил огромного Николу в проходе. Такие вещи случаются в каждой игре и это часть игры. Граммотно подставится - часть игры. В конце концов, если не ошибаюсь, - обе команды не использовали свои челленджи сегодня.
ну также и вспомни 3 штрафных лаури) а то что челенджи не использовали и малоун не использовал в конце тайм-аут, мазулу за это физручеллой прозвали, но тут явно другое)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий