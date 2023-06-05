Легенда НБА, эксперт гарантировал победу «Денвера» во втором матче финальной серии против «Майами».

Выступая перед игрой, Баркли сказал: «Наггетс» возьмут второй матч, причем на этот раз они сделают это более убедительно по сравнению с первой встречей. Я гарантирую!»

«Хит» по ходу матча уступали 15 очков, но устроили камбек и победили со счетом 111:108, 1-1.

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