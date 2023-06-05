Чарльз Баркли перед началом игры гарантировал победу «Денвера» во 2-м матче финала НБА
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли гарантировал победу «Денвера» во втором матче финальной серии против «Майами».
Выступая перед игрой, Баркли сказал: «Наггетс» возьмут второй матч, причем на этот раз они сделают это более убедительно по сравнению с первой встречей. Я гарантирую!»
«Хит» по ходу матча уступали 15 очков, но устроили камбек и победили со счетом 111:108, 1-1.
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В отличие от одной м#рмозетки с микрофоном, которая любит затыкать легендарных игроков, чтобы ее божество не тронули, Чарльз разбирается в баскетболе, но он просто жжет.