Чарльз Баркли перед началом игры гарантировал победу «Денвера» во 2-м матче финала НБА

Теги Денвер Майами НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли гарантировал победу «Денвера» во втором матче финальной серии против «Майами».

Выступая перед игрой, Баркли сказал: «Наггетс» возьмут второй матч, причем на этот раз они сделают это более убедительно по сравнению с первой встречей. Я гарантирую!» 

«Хит» по ходу матча уступали 15 очков, но устроили камбек и победили со счетом 111:108, 1-1.

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«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

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6 комментариев

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sdds sdsd
Маэстро гарантий
+16
0
+16
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Digger2k
Ответ sdds sdsd
Маэстро гарантий
ну отчего же, тут главное повторяемость и предсказуемость. С этим у Баркли полный порядок, просто его прогнозы нужно инвертировать :)
+5
-1
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DENBO
Сэр Чарльз, завязывай! Я не хочу в очередной раз смотреть статью с гифками Батлера)
+5
-2
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Артур Артур
Haha, classic
+1
-1
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Синяя_Борода
Они еще ни раз посоревнуются с корги как ее там…
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N-6 AlexanderX
У «Хит» отличный костяк, и списывать ее со счетов надо быть просто типичным ...... ....
В отличие от одной м#рмозетки с микрофоном, которая любит затыкать легендарных игроков, чтобы ее божество не тронули, Чарльз разбирается в баскетболе, но он просто жжет.
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