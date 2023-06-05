«Майами» победил «Денвер» во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1.

«Хит» по ходу встречи уступали 15 очков, а перед решающим отрезком – 8. «Наггетс» по сезону имели результат 37-1, когда вели 8 и более очков перед четвертой четвертью.

Клуб из Колорадо было 11-0 в нынешнем плей-офф, если команде на каком-то этапе игры удавалось добиться двузначного перевеса. «Денвер» также не уступал на домашней арене.

Клуб из Флориды начал четвертую четверть с рывка 17:5 за 3 минуты 17 секунд и в итоге выиграл ее 36:25, что принесло общую победу.

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?