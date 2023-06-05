«Денвер» по сезону имел результат 37-1, когда вел 8 и более очков перед 4-й четвертью

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Майами» победил «Денвер» во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1.

«Хит» по ходу встречи уступали 15 очков, а перед решающим отрезком – 8. «Наггетс» по сезону имели результат 37-1, когда вели 8 и более очков перед четвертой четвертью.

Клуб из Колорадо было 11-0 в нынешнем плей-офф, если команде на каком-то этапе игры удавалось добиться двузначного перевеса. «Денвер» также не уступал на домашней арене.

Клуб из Флориды начал четвертую четверть с рывка 17:5 за 3 минуты 17 секунд и в итоге выиграл ее 36:25, что принесло общую победу.

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

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3 комментария

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mastadon
Хит, если не ошибаюсь лидируют по камбэкам в четвертой четверти то ли в этом плей-офф, то ли в сезоне
+5
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Mikl_5555
но... щас финал как бы.. накал страстей..
0
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